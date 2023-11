Neuer Leuchtturm Kindergarten in Wien eröffnet!

Die Wiener Kinderfreunde machen es vor- im 10 Bezirk in Wien hat man jetzt einen echten Vorzeige Kindergarten eröffnet....

Viel zu viele Kinder in den einzelnen Gruppen, viel zu wenig Personal....

Die Zustände in Österreichs Kindergärten sind seit Jahren alles andere als optimal für die Entwicklung unserer jüngsten. Seitens der Wiener Kinderfreunde hat man jetzt ein neues Pilot Projekt gestartet, ein echtes Leuchhturmprojekt bei dem nicht nur die Gruppenanzahl ausgewogen ist sondern auch sonst alle nötigen Rahmenbediengungen besser gar nicht sein könnten.

„Ein Kindergarten für alle Kinder, in dem wir zeigen, was alles möglich ist – das war die erste Idee“, erklärt Christian Oxonitsch, Vorsitzender der Wiener Kinderfreunde den Ursprung des Projekts. „Wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann braucht es ein gutes Konzept, aber vor allem ein gutes, multiprofessionelles Team und ausreichend Ressourcen, um auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können“, so Oxonitsch weiter. Aus diesem Paket habe man ein Projekt geschnürt, in dem alle Kinder optimale Voraussetzungen für einen guten Bildungsstart finden und ihre Eltern bestens unterstützt werden.

Dazu steht ein multiprofessionelles Team aus Elementarpädagog:innen, Inklusivpädagog:innen sowie Fachkräften aus den Bereichen Soziale Arbeit, Physiotherapie, Psychologie, Ergotherapie und vielen mehr zur Verfügung. Möglich wurde das durch eine große Unterstützung aus dem Jubiläumsfonds von Licht ins Dunkel.

"Mit diesem herausragenden Projekt wollen wir zeigen, was Kindergarten alles zu leisten im Stande ist, wenn die Rahmenbedingungen stimmen", fasst Jürgen Czernohorszky, Vorsitzender der Österreichischen Kinderfreunde zusammen.