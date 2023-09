Teilnehmerrekord bei Gerasdorfer Gerasdorf-Oldtimer-Classic

Dieses Wochenende findet die bereits 4. Gerasdorfer Oldtimer Classic statt. Aufgrund des großen Erfolgs musste das Teilnehmerkontingent nochmal erhöht werden.

Dieses Wochenende (Samstag 30.09.2023) findet bereits zum 4 mal die Gerasdorfer Oldtimer Classic statt.

Start ist um 9 Uhr wie gewohnt beim Gerasdorfer Rathaus, führt dann nach Hollabrunn, weiter zur Excalibur City, wo die Mittagspause im Terra Technica stattfinden wird.

Erstmals in der Geschichte der Gerasdorfer Oldtimer Classic führt die Route also auch abschnittsweise kurz ins Ausland.



Nach der Mittagspause führt die Route über Gaweinstal zurück nach Gerasdorf. Der Zielleinlauf ist gegen 17 Uhr geplant. Am Start sind wieder die verschiedensten Oldtimer und interessantesten Autos wie etwa ein Steyr-Fiat 1100 E, Baujahr 1951, Mercedes W111. Baujahr 1965, Citroen DS – D Super, Baujahr 1974 und viele mehr.

Außerdem wird es laut Antenne Österreich Exklusiv Informationen einen Promi Überraschungsbesuch durch einen bekannten österreichischen Rallyefahrer geben. Für beste musikalische Stimmung wird Maibritt die Stimme aus dem Marchfeold sorgen. Der Publikumsmagnet wird einige ihrer Hits zum besten geben.