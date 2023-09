Heute Flashmob der österreichischen FloristInnen

Gratis Blumensträuße für die schnellsten und das in ganz Österreich.

Zu einer ganz besonderen Premiere kommt es heute Mittwoch, dem 13. September 2023, ab 10:00 Uhr in ganz Österreich, z.B. auf dem Hauptplatz der jeweiligen Landeshauptstadt, wenn die österreichischen FloristInnen ihren ersten Flashmob durchführen. Das Motto der Aktion, die von den Landesinnungen in Kooperation mit dem Blumenbüro Österreich durchgeführt wird, lautet: "Handwerk kommt zur Blüte".

Während der 30 Minuten dauernden Aktion, die natürlich musikalisch umrahmt wird, werden die Blumensträuße live vor Publikum angefertigt und im Anschluss an die PassantInnen gratis verteilt.

"Wir wollen mit unserem Flashmob auf das Können und die Kreativität des Floristenberufs aufmerksam machen und jungen Menschen zeigen, wie viele Facetten unser Handwerk umfasst", so Johann Obendrauf, Bundesinnungsmeister-Stellvertreter der österreichischen Gärtner und Floristen in der Wirtschaftskammer Österreich und Präsident des Blumenbüros Österreich.

"Oder anders ausgedrückt: Der Beruf des Floristen/der Floristin ist absolut 'fresh', d.h. einfach cool und fetzig, um es in der Sprache der Jugend zu sagen. Denn ob jemand als FarbenkünstlerIn arbeiten will oder sich einen Beruf wünscht, wo er/sie sich entfalten und der individuellen Kreativität freien Lauf lassen kann: In der Floristik ist alles möglich und erwünscht", so Johann Obendrauf weiter.

Hier alle Flashmobs im Überblick:

Burgenland:

Eisenstadt Fußgängerzone (Hauptplatz)

Start: 10:00 Uhr

Kärnten:

Villach Hauptplatz

Start: 10:00 Uhr

Niederösterreich:

St. Pölten Rathausplatz (nördlicher Teil)

Start: 10:00 Uhr

Oberösterreich:

Linz Taubenmarkt

Start: 10:00 Uhr

Salzburg:

Schloss Mirabellplatz, Mirabellplatz 5B

Start: 10:00 Uhr

Steiermark:

Graz Südtirolerplatz

Start: 10:00 Uhr

Vorarlberg:

Dornbirn Fußgängerzone

Start: 10:00 Uhr

Wien:

Wien, Stock-im-Eisen-Platz

Start: 11:00 Uhr