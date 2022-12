Morgen Lesung aus "Echte Wiener Weihnachtsg`schichten"

Habt ihr dieses Wochenende schon etwas vor?Falls nicht- Roman Danksagmüller liest diesen Samstag in Bad Aussee aus seinem neuen Buch "Echte Wiener Weihnachtsg`schichten".

Wann beginnt für euch Weihnachten? Ende August oder im November oder gar erst am 23. Dezember? Für manche ist der Zauber von Weihnachten schon längst verloren gegangen. Der Druck wird immer größer, die Hektik sowieso, die Frage nach dem „Was schenk ich wem?“ stellt sich jedes Jahr von Neuem und das „Mit wem feiere ich an welchem Tag?“ und der Vorsatz „Dieses Jahr wird alles anders!“, wird spätestens Anfang Dezember immer lauter, bis hin zu „Weihnachten lasse ich aus und fliege irgendwohin in den Süden, wo es kein Weihnachten gibt“.

Die Tage ab Anfang Dezember sind durchgetaktet. Einladungen zu Weihnachtsfeiern sollten wir aus teils geschäftlichen, teils gesellschaftlichen Gründen wahrnehmen und der Besuch auf dem Christkindlmarkt mit der Familie und den Kindern, oder mit den Freunden wird zum Muss. Und dann stehen noch die Treffen an den Tagen rund um den Heiligen Abend mit unseren Verwandten an.



Doch so verliert der Zauber jedes Jahr mehr und mehr seiner Kraft. Vielleicht aber auch nicht!

Denn Roman Danksagmüller, hat mit "Echte Wiener Weihnachtsg`schichten" jetzt ein weihnachtliches Buch veröffentlich das nicht nur sehr lesenswert ist, sondern sich auch ideal als Weihnachtsgeschenk unter dem Christbaum macht.

In den kommenden Tagen ließt der Autor zudem auch aus seinem neuen Werk. Vielleicht eine passende alternative zu den üblichen Besuchen auf den Adventmärkten...

Hier die genauen Termine:

- 10.12. 2022

im kleinen Cafe am Meranplatz in

Bad Aussee, 19 Uhr (mit Musik)

-13.12. 2022

Cafe Windstill

1100 Wien, 18 Uhr (mit Musik)

Alle Infos zu "Echte Wiener Weihnachtsg`schichten" und wo ihr es kaufen könnt, findet ihr auch hier.