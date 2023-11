Wiener Kinderfreunde verschenken Musicalkarten

Ein tolles Weihnachtsgeschenk machen die Wiener Kinderfreunde und das Theater des Kindes allen Kindern Wiens: Sie laden rund 8.000 Kinder ab sechs Jahren zu einer tollen Musicalproduktion ins Raimund Theater ein.

Das Musical von Sandro Russo (Text) und Christian Brandauer (Musik) spielt im Australischen Outback.

Eine Gruppe von Schüler:innen rund um Professor Logan möchte die Natur des Outbacks erforschen und das goldene Känguru finden. Was sie nicht wissen: Da es einen kostbaren Edelstein in seinem Beutel birgt, wollen die raffgierige Grace und der naive Bösewicht Wayne das Känguru fangen und an einen Zoo verkaufen, nachdem sie ihm den Stein entwendet haben.

Wird es den Freund:innen Darana, Ella, Jack und Bambam gelingen, das Känguru zu retten? Die Antwort gibt es ab 8. Dezember im Raimund Theater, wo Regisseurin Renate Kastelik wieder ein buntes, spannendes und lustiges Musical für Kinder inszeniert.



Kostenlose Zählkarten (ohne fixe Platzzuteilung) für Kinder ab 6 Jahren (auch für Gruppen) kann man ab sofort auf der Website www.wien.kinderfreunde.at bestellen. Zwei Termine sind unter der Woche – ideal für Schulklassen oder Hortgruppen.

Ermöglicht wird dieses Geschenk von Wiener Städtische Versicherung, MA 7 – Kultur und MA 13 – Jugend und Bildung Stadt Wien sowie den zahlreichen Spender*innen – allen voran aus den Hauptgruppen der Gemeindebediensteten.



Aufführungstermine:

8. Dezember 2023 11:00 Uhr (Premiere) und 14:00 Uhr,

9.,12., 16. und 19. Dezember jeweils um 14:00 Uhr

im Raimund Theater, Wallgasse 18-20, 1060 Wien