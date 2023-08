Welttag des Kindes 2023: Wiener Kinderfreunde laden ein

Am 10. September steht der "Welttag des Kindes" an. Am großen Ehrentag unserer Kinder laden die Wiener Kinderfreunde deshalb in allen Wiener Bezirken zu tollen Familienfesten ein, um den Welttag des Kindes 2023 gebührend zu feiern.

Bei den Kinderfreunden stehen die Kids aber nicht nur einmal im Jahr sondern jeden Tag, das ganze Jahr über im Mittelpunkt. Demensprechend groß wird der „Welttag des Kindes“ von den Wiener Kinderfreunden gefeiert. Das diesjährige Motto des Weltttag des Kindes steht bei den Wiener Kinderfreunden ganz im Zeichen ihrer neuen Klimaschutzkampagne und lautet: „Retten wir die Welt – Kinder fürs Klima“. Dazu haben sich die zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der Kinderfreunde in allen Bezirksorganisationen spannende und lustige Spiel- und Kreativstationen ausgedacht: vom Taba-Basteln über Bewegungsspiele bis zu interessanten Quizspielen zu Natur und Klima.

Alle Familien Wiens sind herzlich eingeladen, auf den folgenden Plätzen mitzufeiern:

Sonntag, 10. September 2023

14.00-17.00 Uhr

1. Bezirk: Freyung bei Palais Harrach

2. Bezirk: Max-Winter-Platz, 14:30-17:30 Uhr

3. Bezirk: Arenbergpark

4. Bezirk: „Bärlipark“ Dr.Karl-Landsteiner-Park

5. Bezirk: Einsiedlerpark

6. Bezirk: Esterhazypark

7. Bezirk: Karl-Farkas-Park

8. Bezirk: Hamerlingpark, 14.00-18.00 Uhr

9. Bezirk: Arne-Karlsson-Park

10. Bezirk: Sonnenland Laaerberg, Laaerbergstraße 145

11. Bezirk: Stadtpark Leberberg

12. Bezirk: Wilhelmsdorfer Park

13. Bezirk: Roter Berg, Nothartgasse

14. Bezirk: Baumgartner Casinopark

15. Bezirk: Auer-Welsbach-Park, 10.00-17.00 Uhr

16. Bezirk: Kongreßpark

17. Bezirk: Christine-Nöstlinger-Park18. Bezirk: Türkenschanzpark vor dem Restaurant Meierei Diglas, 14:00-17:00 Uhr

19. Bezirk: Freizeitraum Hohe Warte, Grinzinger Straße/Hintergärtengasse

20. Bezirk: Donaupromenade/Millennium Tower, Sa und So 14.00-18.00 Uhr

21. Bezirk: Großfeldstraße 21, 14.00-18.00 Uhr

22. Bezirk: Donaupark/Sparefrohspielplatz

23. Bezirk: In der Wiesen, Rößlergasse/Marte Harell Gasse, 14:30-17:30 Uhr

Auch interessant: Über 1,7 Millionen Kinder leben laut Statistik Austria in Österreich.

Schon vor 1934, dem Jahr als sie verboten und enteignet wurden, feierten die Kinderfreunde den "Tag des Kindes" als Frühlingsfest. Nach 1945 beschloss man, ihn vom Frühling in den Herbst zu verlegen - als Fest zum Schulbeginn Anfang September.

In den frühen fünfziger Jahren griff die UNO diese Idee auf: Ein Tag, an dem die Sorgen und Rechte der Kinder im Mittelpunkt stehen sollen. 1954 proklamierte die UNICEF den 20. November als „Universal Children’s Day“ (Quelle: Homepage UNICEF). An diesem Tag feiern wir in Österreich heute den Tag der Kinderrechte. Viele Länder der Welt begehen auch nationale "Tage des Kindes" zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Die Kinderfreunde bleiben bei ihren Feiern im September – je nach Bundesland unterschiedlich – meist am ersten Sonntag nach dem jeweiligen Schulbeginn.