Start des Kälte Telefon in ganz Österreich

In ganz Österreich startet jetzt wieder aufgrund der kalten Temperaturen für obdachlose Menschen das Kältetelefon.

In diesen Tagen startet bei uns in Österreich wieder ein Service der für manche Menschen wirklich lebensrettend ist.

Das Kälte Telefon der Caritas!

Das Ziel dahinter: Obdachlose Personen oder Menschen auf der Strasse vor dem erfrieren zu retten, denn gerade jetzt wird es am Abend und in der Nacht schon gefährlich kalt.

Hier ein Überblick, wo ihr euch an wem wenden könnt:



Wien - Kältetelefon: 01/ 480 45 53 (0-24 Uhr) - ab 2. November bis 30. April

Burgenland- Kältetelefon: 0676/ 837 303 22 (8-22 Uhr) - ab 1. November bis 31.März

Steiermark - Kältetelefon: 0676/ 880 15 8111 (18-24 Uhr) - ab 15. November bis 31. März

Kärnten - Kälte-Hotline: 0463/39 60 60 (18-6 Uhr) - ab 1. November bis 31. März

Salzburg - Kältetelefon: 0676/ 848 210 651 (0-24 Uhr) - 1. November 31. März

Tirol - Kältetelefon: 0512/21 447 (0-24 Uhr) (TSD - Tiroler Soziale Dienste GMBH) - November bis Ende April

Vorarlberg - Caritas Center Feldkirch: 05522/ 200 1700 Mo-Fr (8-12 Uhr).

Notschlafstelle am Jahnplatz 4 in Feldkirch: 05522/ 200 1200 (16.30 - 8 Uhr).

Caritas Café 05522/200 1570 Mo-Fr 8.30-14 Uhr, Sa 8.30-12 Uhr

Oberösterreich - In Linz kümmert sich im Auftrag des Magistrats der Verein B37 um das Streetwork.

Kontakt: Verein B37, Telefon: 0732/77 67 67-560, E-Mail: kaelteschutz@b37.at - Di, Do & Fr, (10-12 Uhr) -1. November 31. März

Niederösterreich - Die Obdachlosenbetreuung in St. Pölten obliegt der Emmausgemeinschaft, die auch Notschlafstellen anbietet.

Kontakte von Wohnungslosen-Einrichtungen unter: http://www.netwo-noe.at/ & https://www.emmaus.at/so-unterstuetzen-wir/wohnen/