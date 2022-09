Dieses Wochenende 3 Gerasdorfer Oldtimer Classic

Bereits zum 3 Mal findet an diesem Wochenende die Weinviertler Genuss Rallye in Gerasdorf bei Wien statt.

Oldtimer wohin das Auge reicht, findet man an diesem Wochenende wieder in Gerasdorf bei Wien. Bereits zum dritten Mal findet in und um Gerasdorf b. Wien die Gerasdorfer Oldtimer Classic bzw. die Oldtimer Classic Rallye statt. Schon in den Jahren zuvor war die Veranstaltung ja ein voller Erfolg.

Dieses Jahr gibt es zudem einen neuen Rekord.

Alle Einzelheiten dazu hört ihr auch heute Vormittag in "Antenne Österreich @Work" mit Martin Stadlmann.