Neues Crowdfunkingprojekt: Jetzt kommt die Männertrachten für den Alltag

Die HANNA Trachtenmanufaktur die seit 70 Jahren in der Trachtenbranche tätig ist, steht vor einer aufregenden, neuen Phase. Durch die Unterstützung der treuen Kunden*innen und Fans möchte man eine neue Herrenkollektion für den Alltag auf den Markt bringen.

Tradition trifft auf Moderne: Das österreichische Familienunternehmen HANNA Trachten ruft in diesem Jahr zur Trachtenrevolution auf! Ziel ist es, die Grenzen der traditionellen Trachtenmode zu überwinden und mit einem innovativen Crowdfunding-Projekt eine einzigartige Männerkollektion auf den Markt zu bringen.

Damit will das Unternehmen nicht nur aufzeigen, dass Tracht mehr ist als Lederhose und Dirndl, sondern auch darauf hinweisen, wie enorm wichtig es ist, lokale, kleine Geschäfte zu supporten, damit sie nicht, wie so viele in den letzten Jahren, nach und nach von der Bildfläche verschwinden.



Die Idee hinter dem Projekt ist einfach wie genial: Tracht soll nicht länger auf besondere Anlässe beschränkt sein. Sie kann auch im Alltag und im "daily business" getragen werden, und das in einem modernen und urbanen Design.



„Mit unserem Crowdfunding-Projekt möchten wir das Umsatz-Minus der letzten Jahre mit einer Sortimentserweiterung in ein Plus umwandeln. Die HERREN sollen nun auch endlich HANNA tragen! Für die Entstehung und Umsetzung der ersten "Herr HANNA" Kollektion benötigen wir jedoch Unterstützung bei der Finanzierung. Die Tracht soll wieder mehr alltagstauglich werden und auch für die moderne, urbane Frau ist viel geplant. Ich wünsche mir keine Millionen von euch - mit ein paar Euro von jedem ist schon geholfen und animiert andere, auch mitzumachen!" erklärt Constanze Kurz, Inhaberin von HANNA Trachten.



Für alle, die sich am Projekt beteiligen, gibt es tolle Dankeschöns zur Auswahl. So hat man die Möglichkeit, einen der ersten Anzüge der neuen Kollektion mit einem Gutschein inklusive Rabatt als einer der Ersten zu erwerben.

Das Crowdfunding Projekt läuft noch bis Mitte März, falls ihr euch beteiligen wollt könnt ihr hier mitmachen.