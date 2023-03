Mark Forster ab sofort im Madame Tussauds Wien

Der erfolgreiche Sänger Mark Forster, bekannt für seine Hits wie „Sowieso“, „Chöre“ oder „Au revoir“, ist ab sofort und das noch bis Ende Mai als Wachsfigur im Madame Tussauds Wien zu sehen.

Bevor es für ihn in die Attraktion ging, hat er noch einen Abstecher zur Wiener Stadthalle gemacht, wo er im April 2023 ursprünglich ein Konzert gegeben hätte, welches allerdings in den Mai 2024 verschoben wurde.

Forster, der vor zwei Jahren höchstpersönlich bei der Weltpremiere des Ebenbilds im Berliner Madame Tussauds anwesend war, hat all seine Kleidung gespendet. Der Künstler trägt eine schwarz-graue Jacke und weißem Shirt darunter, schwarzer Hose und weißen Sneakers. Selbst seine Brille wurde von ihm zur Verfügung gestellt und hat die exakte Sehstärke wie der Künstler selbst.

Bereits damals zeigte er sich von seiner Figur begeistert: „Sie sieht genauso aus, wie ich. Aber ich finde, vier Prozent Jack Nicholson sind auch dabei. So ein bisschen wie mein böser Zwillingsbruder“.

Jede Wachsfigur hat die selbe Körpergröße wie das Original. Ein Detail, welches ihm beim Herstellungsprozess ganz besonders wichtig war: „Es wird im Internet immer wieder behauptet, ich sei

ganz klein. Das basiert auf einem Witz von Oliver Welke zu meinem EM-Song „Wir sind groß“. Um mit diesem Gerücht aufzuhören, mache ich das hier auch. Die Figur ist genau 1,85 Meter und genauso groß

wie ich. Nimm das, Internet!“

Mark Forster ist ab sofort und nur für limitierte Zeit (Ende Mai) im Madame Tussauds Wien zu sehen. Tickets könnenbereits online gebucht werden: www.madametussauds.com/wien