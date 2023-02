Gewinne einen ALL INCLUSIVE Urlaub nach Ägypten!

Sonne, Strand & Meer... hört sich doch richtig gut an, oder? Das einzige, was jetzt noch fehlt, bist DU! Ob mit deinem Partner, Familie oder Freunde. DEIN TRAUMURLAUB IN ÄGYPTEN WARTET AUF DICH! ☀️

Mit ETI entspannst du im "Makadi Palace 5*" und genießt einen ALL INCLUSIVE Urlaub für zwei Personen!

Aber das ist noch nicht alles:

Direktflug ab Salzburg mit Eurowings inkl. Transfers vor Ort

8000 m² Poollandschaft

große Restaurantvielfalt

Schnorcheln im vorgelagertem, artenreichen Korallenriff ????

Alle weiteren Infos auf eti.at

Wie DU gewinnst? Ganz einfach: Melde dich an und mit etwas Glück wählt unser Cashman DEINE Nummer! Die Frage ist die Gleiche: "Welchen Radiosender hörst Du?“ Und du antwortest: „Antenne Salzburg. Und wenn Du dem Cashman dann noch den „Kathi und Christian“-Hit am Morgen sagen kannst – fliegst du auf Traumurlaub ALL INCLUSIVE mit Flug ab Salzburg im FÜNF STERNE HOTEL DIREKT AM MEER