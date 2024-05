Maibritt startet mit neuem Hit „Lo Siento" durch!

Österreichs Latin-Schlager trägt nun einen Namen: Maibritt!Die Sängerin veröffentlicht ihren bisher persönlichsten Song: „Lo Siento" – mit neuer Reife und emotionalem Tiefgang!Mit über 4 Millionen Streams ist die 21 jährige Songwriterin auch Streaming Millionärin.

Im bereits gewohnten Latino-Rhythmus präsentiert die Singer/Songwriterin und RTL Casting-Gewinnerin Maibritt am 17. Mai 2024 ihren brandneuen Titel „Lo Siento", und vorab exklusiv am Donnerstag auch schon auf Antenne Österreich. In diesem bislang persönlichsten Song ihrer Karriere thematisiert Maibritt die komplizierte Rolle einer Herzensbrecherin. Sie teilt eine wahre Begebenheit, die zweifellos viele Menschen ansprechen und berühren wird. „Lo Siento" ist mehr als nur ein Lied, es ist eine Entschuldigung, eine Reflexion und eine Ermächtigung – eingebettet in einem mitreißenden Samba.

Maibritts neuer Song "Lo Siento" berührt das Thema der Ablehnung auf eine tiefgreifende Weise. Die Erfahrung der Zurückweisung, sei es in der Liebe, im beruflichen Umfeld oder im sozialen Leben, hinterlässt oft tiefe emotionale Wunden. "Lo Siento" erzählt von dem Schmerz, der Verwirrung und den Selbstzweifeln, die mit Ablehnung einhergehen können. Doch Maibritt erinnert daran, dass aus solchen Herausforderungen auch Stärke erwachsen kann. Es ist wichtig, diese Emotionen anzuerkennen, sich selbst Mitgefühl zu schenken und Unterstützung von Freunden, Familie oder professionellen Hilfsquellen anzunehmen, um durch diese schwierige Zeit zu navigieren.

Weitere Infos zur sympathischen Sängerin gibt es auch hier unter www.maibritt.at