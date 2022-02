Kebap Krapfen in Kärnten

In Klagenfurt ist seit heute Freitag eine etwas außergewöhnliche Variation des Faschingskrapfen erhältlich. Krapfen mit Kebapfleisch.

Schon vor etwa zwei Jahren kam dem Besitzer des Fast Food Lokales "Best of Kebap" in Klagenfuhrt Erkara Ertürk die Idee den Kebap Krapfen anzubieten. Heuer hat er seine Idee in die Tat umgesetzt. Der "Kebap Krapfen" besteht wie der Name bereits sagt aus einem Krapfen mit Marmeladenfüllung und Kebap Fleisch. Auf Wunsch wird er auch mit Salat, Tomaten, Saucen oder anderen Zutaten ergänzt und angeboten, je nach Geschmack des Kunden/in.

Laut Ertürk kommt der "fleischige Krapfen" bei den Kunden/innen sehr gut an, jedoch heißt es schnell sein denn den Kebap Krapfen gibt es nur für kurze Zeit wie er im Antenne Österreich Interview bestätigt. "Er ist nur über die Faschingszeit bis Ende Februar erhältlich" so Ertürk.

Kostenpunkt für ein Stück des Kebap Krapfen übrigens: 3 Euro.