Die besten Weine Steiermarks prämiert

Beim größten Weinwettbewerb der Steiermark wurden vor kurzem nun die besten steirischen Weine und Winzer prämiert.

Das es nicht nur in Niderösterreich oder Burgenland guten Wein gibt, sondern allen voran auch in der Steiermark- das beweißen einmal mehr die Steirischen Weinlandessieger die jetzt allesam ausgezeichnet wurden. Heuer stellten sich rund 500 Weingüter mit 1.947 Weinen dem größten Weinwettbewerb der Steiermark.

108 Weine kamen ins Finale, 18 von ihnen bekommen als „Landessieger 2024“ höchste Aufmerksamkeit. Gleichzeitig stellen wir auch das „Weingut des Jahres 2024“ vor.

Die Landesweinbewertung ist für die Weinbaubetriebe ein Sprungbrett, um nationale und internationale Aufmerksamkeit zu erhalten.

„An der Bewertung können alle geprüften steirischen Qualitätsweine teilnehmen. Um aber ins Finale zu kommen, muss eine Mindestweinmenge vorhanden sein“, so Weinbauchef Werner Luttenberger. Außerdem muss in den meisten Sortengruppen der klassisch-steirische, extra trockene Weinausbau mit weniger als 13 Volumenprozent Alkohol eingehalten werden.

Damit soll der fruchtig steirische Wein ins Schaufenster gestellt werden.

Anzahl der verkosteten Qualitätsweine in der klassischen Sortengruppe bewertet: Welschriesling 201, Muskateller 213, Weißburgunder 225,

Sauvignon Blanc 200 Proben, Schilcher 61 und Morillon 45 Proben.

Schilcher Orts- und Riedenwein. Für Schilcher mit Orts- oder Riedenbezeichnung gemäß der DAC Reglelungen wurde heuer eine eigene Kategorie geschaffen.

57 Weine ritterten in dieser Kategorie um die wertvolle Siegertrophäe.

Landessieger:

• Schilcher Orts- und Riedenwein – Weingut Jauk-Wieser (Schilcher Ried Burgegg DAC)

277 Lagenweine ritterten um Sieg. Der Bewerb der Lagenweine erfreut sich großer Beliebtheit. Die für die beiden Gruppen nominierten Weine der Burgunder- und die Sauvignon-Gruppe, müssen eine so hohe natürliche Reife aufweisen, dass sie mindestens 13 Volumenprozent Alkohol besitzen. Weiters müssen sie mindestens ein Jahr alt und trocken ausgebaut sein.

Sowohl biologischer Säureabbau als auch Holzeinsatz sind möglich. Immerhin 146 Burgunder und 131 Sauvignons stellten sich dem Wettbewerb. Landessieger:

• Riedenwein Burgunder – Weingut Grabin (Chardonnay Ried Stermetzberg DAC)

• Riedenwein Sauvignon blanc – Weingut Riegelnegg Olwitschhof (Sauvignon blanc Ried Sernauberg DAC)

226 ortstypische Weine eingereicht. Je in Sieger wurde in der Sortengruppe ortstypische Burgunder – bestehend aus den Sorten Weißburgunder, Morillon und Grauburgunder – und in der Sorte Sauvignon blanc gekürt. Beschickt wurde der Wettbewerb heuer mit 144 Weinen der Burgunder Kategorie und mit 82 Weinen der Sorte Sauvignon blanc.

Sie müssen trocken ausgebaut sein. Landessieger:

• Sauvignon blanc Ortstypisch – posch. Wein gut zum Lesen

(Sauvignon blanc Oststeiermark DAC)

• Burgunder Ortstypisch – Pfeifer Annaberg (Chardonnay DAC)

In der Kategorie trockene und halbtrockene (Gewürz-)Traminer haben sich 34 Weine beteiligt. Diese Ausbauart der Sorte findet laufend mehr Freunde, weil der dieserart ausgebaute (Gewürz-)Traminer ein toller Speisebegleiter sein kann. Ein Sieger wurde gekürt. Landessieger:

• Traminer/Gewürztraminer – Weinhof Tomaschitz (Gelber Traminer Klöch DAC)

129 Rotweine eingereicht. Zwei Sieger wurden gekürt. Eine Besonderheit im Bewerb ist auch der steirische Rotwein. Um den Konsumentenwünschen entgegen zu kommen, wurden zwei Kategorien geschaffen. Eine kräftige Rotwein-Vielfalt, bei der sämtliche Sorten – auch Cuvées – erlaubt sind, die aber mindestens ein Jahr alt sein müssen und weiters die Gruppe Blauer Zweigelt. Landessieger:

• Blauer Zweigelt – Weinhof Riegelnegg Stammhaus (Zweigelt Klassik)

• Rotwein Vielfalt – Weingut Adam Amandus (Blauer Wildbacher Barrique)

17 Prozent der eingereichten Weine schafften es ins Semifinale. Bei vielen Sorten oder Sortengruppen musste aufgrund der Menge ein Semifinale durchgeführt werden, um die endgültigen Finalweine zu erkosten. Den Einzug in das Semifinale schafften 17 Prozent bzw. 332 der teilnehmenden Weine. Der Aufkleber für die Weine, die in die Broschüre aufgenommen werden konnten, soll die besten Weine der Steiermark kennzeichnen.

Ab dem Weinjahrgang 2018 wurden die drei Weinbaugebiete Vulkanland Steiermark DAC, Südsteiermark DAC und Weststeiermark DAC in den DAC-Rang erhoben.

Das heißt: Die Weine dieser Gebiete tragen seither die Abkürzung „DAC“ im Namen. Die Vizepräsidentin: „Für die Weinliebhaber ist die Herkunft klar ersichtlich. Die jeweils gebietstypischen Weißweine, inklusive Schilcher in der Weststeiermark, profilieren sich in den drei Stufen Gebietswein, Ortswein und Riedenwein. Von den 1.947 eingereichten Weinen tragen über 1.429 die Herkunftsgarantie mit dem Kürzel DAC. In den Kategorien, in denen DAC Weine eingereicht werden konnten, war deren Anteil bei über 87 Prozent!

Die erfolgreichsten Teilnehmer der Landesweinkost zeichnet die Landwirtschaftskammer heuer zum dreizehnten Mal mit dem Titel „Weingut des Jahres“ aus. Sechs steirische Weingüter kamen ins Finale:

• Weingut ADAM-LIELEG, Kranach 78, 8463 Leutschach an der Weinstrasse

• Weingut felberjörgl, Höch 47, 8442 Kitzeck

• Weingut posch. Wein gut zum Lesen, Romatschachen 64, 8212 Pischelsdorf

• Weingut Riegelnegg Olwitschhof, Steinbach 62, 8462 Gamlitz

• Weingut Schmölzer, Sausal 72, 8444 St. Andrä-Höch

• Weingut WEBER, Lestein 73, 8511 St. Stefan/Stainz

Weingut des Jahres 2024 wurde das Weingut Weber aus St. Stefan ob Stainz.